İstanbul haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı Megakent'liler yağmurlu ve güneşli havada da trafik yoğunluğuyla mücadele ediyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, sürücülere zor anlar yaşattı.

AA & Ensonhaber İstanbullular güneşli bir havaya uyandı. Hafta sonu zaman zaman etkili olan yağışların ardından hava sıcaklığı haftanın ilk gününde arttı. Sabah erken saatlerde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, yağmursuz günde de trafikle karşılaştı. Toplu ulaşımlarda da yoğunluk yaşandı İşe giden vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Mecidiyeköy'de ana arterlerdeki metro, metrobüs ve İETT aktarma noktalarında da kuyruklar dikkat çekti. Trafik durma noktasına geldi D-100 kara yolu Haramidere mevkiinde de her iki istikamette trafik akışı yoğun olarak yaşandı. D-100 kara yolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü çift yönlü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkiilerinde, TEM kara yolu Seyrantepe ile Büyükdere Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi.