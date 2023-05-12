İstanbul Havaalanı'nda oy kullanma işlemi sürüyor İstanbul Havaalanı’na yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar için kurulan seçim sandıklarında oy kullanma işlemi devam ediyor.

İHA

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı’nda sandıklar ve oy kabinleri kurulmuştu.

Oy verme işlemi, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği 27 Nisan Perşembe günü başlamıştı.

Toplam 12 sandıkta oy kullanma işlemi sürüyor

Bununla beraber 6'sı geliş, 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.

Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs itibarıyla sona ererken, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edecek.

Oy kullananların sayısı 18 bini geçti

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda oy kullanan seçmenlerin sayısı ise 18 bini geçti.