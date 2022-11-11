İstanbul Havalimanı bin 232 uçuş ile Avrupa'nın lideri

İstanbul Havalimanı bin 232 uçuş ile Avrupa'nın lideri

Hİzmete açıldığı günden itibaren dünyanın bir numarası olarak sürekli adından bahsettiren İstanbul Havalimanı bir başarıya daha imza attı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) kapsamlı değerlendirme raporunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 3-9 Kasım 2022 dönemine İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 232 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Günlük ortalama uçuş 2 bin 470

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG) resmi internet sitesinden EUROCONTROL'ün değerlendirme raporuna göre söz konusu dönemde Türkiye, günlük ortalama 2 bin 470 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları bin 248 uçuşla 2'inci sırada

Türk Hava Yolları (THY) ise bu dönemde ortalama bin 248 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 2'nci sırada yer alırken, Alman havayolu şirketi Lufthansa ise bin 129 uçuş ile 3'ncü sırada yer aldı.

Kasım ayının lideri İstanbul Havalimanı

Bu yılın ilk 10 ayında 351 bin 465 uçak trafiği ile 53 milyon 546 bin yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı kasım ayında da Avrupa’daki liderliğini sürdürüyor.

EUROCONTROL'ün 3-9 Kasım 2022 dönemine ilişkin verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 232 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul'un arkından Londra geldi

DHA'nın haberine göre, İstanbul Havalimanı'nı 1 bin 157 uçuş ile Londra Heathrow ve bin 147 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.