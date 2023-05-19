İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 419 uçuşla Avrupa'nın zirvesine yerleşti Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer alan İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısı 2019'a göre yüzde 24, 2022'ye göre ise yüzde 20 artırdı.

AA & Ensonhaber

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor...

Günlük rekor uçuş sayısıyla sık sık gündem olan havalimanı, yeni bir rekora daha imza attı.

Konuya ilişkin veriler, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından açıklandı.

Verilerde, 9 Mayıs-15 Mayıs tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'na yer verildi.

Bin 419 uçuşla ilk sırada

Buna göre, İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı, bu dönemde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 419 uçuşla ilk sırayı aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1325 uçuşla Amsterdam, 1310 uçuşla Paris-Charles de Gaulle, 1287 uçuşla Londra Heathrow ve 1252 uçuşla Frankfurt izledi.

Geçen yıla oranla yüzde 24 arttı

Avrupa'daki ilk 10 havalimanı arasında sadece İstanbul ve İspanya'nın Palma de Mallorca Havalimanı'ndaki uçuş sayısı 2023'te 2019 seviyelerinin üzerinde gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısını 2019'a göre yüzde 24 ve 2022'ye göre ise yüzde 20 artırarak yine ilk sırada yer aldı.

THY 3'üncü sırada

Avrupa genelinde günlük 29 bin 230 uçuş gerçekleştirilirken, bu rakam koronavirüs salgını öncesini temsil eden 2019 seviyesinin yüzde 93'ünü buldu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1527 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren hava yolları arasında 3'üncü sırada yer aldı.

Geçen hafta, THY'nin uçuş sayısı geçen yılın aynı döneminin yüzde 18, 2019'un aynı döneminin de yüzde 17 üzerinde gerçekleşti.