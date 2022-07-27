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    İstanbul Havalimanı, haziran ayında da zirvedeki yerini korudu

    Mayıs ayında Avrupa'da en çok yolcuya hizmet veren havalimanı olan İstanbul Havalimanı, haziran ayında da 5 milyon 996 bin 71 yolcuya hizmet vererek bu unvanını korudu.
    • 27.07.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 16:58
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    İstanbul Havalimanı, haziran ayında da zirvedeki yerini korudu

    Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), haziran ayına ilişkin yolcu rakamlarını yayınladı.

    Verilere göre mayıs ayında 5 milyon 661 bin 151 yolcu hizmet veren İstanbul Havalimanı haziran ayında da 5 milyon 996 bin 71 bin yolcuyu ağırlayarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    Haziranda 5 milyon 996 bin 71 yolcu ağırlandı

    İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 991 bin 128 yolcu ile Londra Heathrow, 5 milyon 450 bin 28 yolcu ile Paris Charles De Gulle takip etti.

    Antalya Havalimanı 8'nci sırada yer aldı

    DHA'nın aktardığına göre Antalya Havalimanı ise söz konusu alda 3 milyon 911 bin 395 yolcu ile listede 8’nci sırasında yer aldı.

    İstanbul Havalimanı, haziran ayında da zirvedeki yerini korudu #1


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