İstanbul Havalimanı, haziran ayında da zirvedeki yerini korudu

Mayıs ayında Avrupa'da en çok yolcuya hizmet veren havalimanı olan İstanbul Havalimanı, haziran ayında da 5 milyon 996 bin 71 yolcuya hizmet vererek bu unvanını korudu.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), haziran ayına ilişkin yolcu rakamlarını yayınladı.

Verilere göre mayıs ayında 5 milyon 661 bin 151 yolcu hizmet veren İstanbul Havalimanı haziran ayında da 5 milyon 996 bin 71 bin yolcuyu ağırlayarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Haziranda 5 milyon 996 bin 71 yolcu ağırlandı

İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 991 bin 128 yolcu ile Londra Heathrow, 5 milyon 450 bin 28 yolcu ile Paris Charles De Gulle takip etti.

Antalya Havalimanı 8'nci sırada yer aldı

DHA'nın aktardığına göre Antalya Havalimanı ise söz konusu alda 3 milyon 911 bin 395 yolcu ile listede 8’nci sırasında yer aldı.