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- İstanbul Havalimanı, haziran ayında da zirvedeki yerini korudu
İstanbul Havalimanı, haziran ayında da zirvedeki yerini korudu
Mayıs ayında Avrupa'da en çok yolcuya hizmet veren havalimanı olan İstanbul Havalimanı, haziran ayında da 5 milyon 996 bin 71 yolcuya hizmet vererek bu unvanını korudu.
- 27.07.2022 - 15:27
- Güncelleme : 27.07.2022 - 16:58
Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE), haziran ayına ilişkin yolcu rakamlarını yayınladı.
Verilere göre mayıs ayında 5 milyon 661 bin 151 yolcu hizmet veren İstanbul Havalimanı haziran ayında da 5 milyon 996 bin 71 bin yolcuyu ağırlayarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Haziranda 5 milyon 996 bin 71 yolcu ağırlandı
İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 991 bin 128 yolcu ile Londra Heathrow, 5 milyon 450 bin 28 yolcu ile Paris Charles De Gulle takip etti.
Antalya Havalimanı 8'nci sırada yer aldı
DHA'nın aktardığına göre Antalya Havalimanı ise söz konusu alda 3 milyon 911 bin 395 yolcu ile listede 8’nci sırasında yer aldı.