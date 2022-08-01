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    İstanbul Havalimanı, sefer sayısıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli raporunda, İstanbul Havalimanı'nın günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında zirvede olduğu belirtildi.
    • 01.08.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 18:02
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    İstanbul Havalimanı, sefer sayısıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı

    Avrupa ülkeleri, havalimanlarına personel bulmakta güçlük çekerken bu konuya hala bir çözüm üretemedi.

    Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin havalimanlarında ciddi sıkıntılar yaşanırken bavullar ortada kalıyor ve check-in kuyrukları uzayıp gidiyor.

    Öte yandan Avrupa'da ülkelerinde kaos yaşanmaya devam ederken İstanbul Havalimanı, yeni bir başarıya daha imza attı.

    İstanbul Havalimanı zirvede

    Hizmete girdiği günden itibaren kısa süre içinde birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.

    İstanbul Havalimanı, sefer sayısıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı #1

    Veriler yayınlandı

    Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

    DHA'nın haberine göre; paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

    "25-31 Temmuz 2022 döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1335 uçuş ile 1. olmuştur. THY A.O. ise günlük ortalama 1512 uçuş ile en fazla uçuş düzenleyen havayolu şirketleri arasında 3. sırada yer almıştır."

    İstanbul Havalimanı, sefer sayısıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı #2

    İstanbul Havalimanı, sefer sayısıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı #3

    İstanbul Havalimanı, sefer sayısıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı #4

    İstanbul Havalimanı, sefer sayısıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı #5


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