İHA

104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı adım, milletin kaderini belirledi...

Bugün o millet, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.

Kutlamaların bir ayağı da İstanbul Havalimanı'ndaydı.

Renkli görüntüler

İGA tarafından organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bando takımı korteji, yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi görürken, havalimanı personeliyle yolculara Türk bayrağı dağıtıldı.

Bazı yolcular da kutlamaları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs coşkusu
İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs coşkusu

Gösteriler beğeni topladı

Havalimanındaki dış hatlar terminalinde bulunan İstanbul yazısının önünde fotoğraf çekiminin ardından kutlamalar devam etti.

Etkinlikte; tahta bacak, kurdele ve 7 figürlü milli mücadele anıtının canlı heykel gösterisi yolcuların beğenisini kazandı.