İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs coşkusu

İHA
104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı adım, milletin kaderini belirledi...
Bugün o millet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.
Kutlamaların bir ayağı da İstanbul Havalimanı'ndaydı.
Renkli görüntüler
İGA tarafından organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Bando takımı korteji, yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi görürken, havalimanı personeliyle yolculara Türk bayrağı dağıtıldı.
Bazı yolcular da kutlamaları cep telefonlarıyla kaydetti.
Gösteriler beğeni topladı
Havalimanındaki dış hatlar terminalinde bulunan İstanbul yazısının önünde fotoğraf çekiminin ardından kutlamalar devam etti.
Etkinlikte; tahta bacak, kurdele ve 7 figürlü milli mücadele anıtının canlı heykel gösterisi yolcuların beğenisini kazandı.