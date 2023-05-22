İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi sürüyor 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İstanbul Havalimanı’nda oy vermeye devam ediyor.

İHA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı gereği 20 Mayıs Cumartesi günü sabah 08.00'de başlamıştı.

Havalimanları ve gümrük kapılarında oy verme işlemi, 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Toplam 12 sandık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı’nda dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 12 sandık kuruldu.

Yurt dışı seçmeni olan vatandaşlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar bu sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Oy kullananların sayısı 3 bini aştı

20 Mayıs’tan bu yana İstanbul Havalimanı’nda oy kullanan seçmenlerin sayısı 3 bini aştı.

YSK’nın kararı çerçevesinde yurt dışı temsilciliklerinde ise oy verme işlemi 24 Mayıs’a kadar devam edecek.