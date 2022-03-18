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    İstanbul Havalimanı’nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor

    İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olurken, İstanbul Havalimanı’nda planlanan uçuşlar sorunsuz şekilde devam ediyor.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 12:07
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    İstanbul Havalimanı’nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor

    Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusundan İstanbul’da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı.

    İstanbul Havalimanı'nda da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı aralıklarla devam ederken, İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlarda ise aksama yaşanmadı. Bu kapsamda bugün planlanan uçuşlar sorunsuz bir şekilde sürüyor.

    KARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAZIRDA BEKLETİLİYOR

    İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın karla mücadele ekipleri ise başta apron bölgesi olmak üzere havalimanında hazır bekletiliyor.

    Öte yandan iki gün süreyle etkili olması nedeniyle daha önce Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından toplam 233 tarifeli sefer iptal edilmişti.

    YOLCULARA DUYURU

    İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından duyuruda ise uçuşu bulunan yolcular uyarılarak, “18 Mart Cuma günü ve 29 Mart Cumartesi günü İstanbul’da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle, yolcularımızın havalimanına gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleri ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önemle rica ederiz.” denildi.

    İstanbul Havalimanı’nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor #1

    İstanbul Havalimanı’nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor #2

    İstanbul Havalimanı’nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor #3

    İstanbul Havalimanı’nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor #4


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