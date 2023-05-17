İstanbul Havalimanı'nda sandıklar 2'nci kez kuruldu 14 Mayıs seçimlerinin ikinci turu için başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu. Vatandaşlar, 20 Mayıs'ta oy verme işlemine başlayacak.

DHA

Türkiye bir kez daha sandığa gidiyor.

14 Mayıs'ta gerçekleşen tarihin en önemli seçimlerinde ilk tur geride kaldı.

Şimdilerde ise 28 Mayıs seçimlerine odaklanıldı.

Sandıklar kuruldu

Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda da hazırlıklar yeniden tamamlandı.

Havalimanında dış hatlar terminali gelen ve giden yolcu katlarında sandıkların kurulacağı alanlar belirlendi.

Bugün ise sandık kurulumları yapılarak çalışmalar sona erdi.

Oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında oylama, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak.

Yurt dışı kayıtlı seçmenler ise İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.