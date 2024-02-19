İstanbul Havalimanı'ndaki provokasyona soruşturma İstanbul Havalimanı'nda yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada, "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve rehin kaldı" şeklinde yapılan paylaşımların ardından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

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DHA

Seçim öncesi provokasyonlar gündem olmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat 2024 günü annesinin lisanı nedeniyle kendini anlatamadığını, 2.5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini ve mağdur olduğunu belirterek çektiği kaydı yayınladığı iddia edilen şüpheli hakkında olayın gerçeği yansıtmaması nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

Valilik açıklama yapmıştı

İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, "S.Ç. isimli yolcu Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcu ya da yakınlarının uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken refakatli tekerlekli sandalye hizmeti için başvurmadığı, Van'dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı'nda gerekli talep uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda yolcuya uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)