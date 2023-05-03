İstanbul Havalimanı'nın 200 milyonuncu yolcusu Carina Lee oldu

İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 yılında hizmete girdi.
Havalimanının 200 milyonuncu yolcusu olan Carina Lee için terminalde bir tören düzenlendi.
Törende Malezya vatandaşı yolcuya plaketi İGA İstanbul Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan takdim etti.
Lee'ye plaketin yanı sıra Dutty Free'de kullanacağı hediye çeki ve 1 adet İGA PASS Premium üyeliği hediye edildi.
148 milyon 493 bin 817 uluslararası yolcu kullandı
İstanbul Havalimanı faaliyete geçtiği 29 Ekim 2018'den bu zaman kadar 51 milyon 506 bin 183 yerli ve 148 milyon 493 bin 817 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaptı.
Ayrıca 2023 yılı Ocak ayından bu zamana kadar ise havalimanını kullanana yolcu sayısı 23 milyonu geçti.
"Pandemiye rağmen 5 senede bu rakama ulaştık"
Törende bir konuşma yapan İGA İstanbul Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan şu ifadeleri kullandı:
Bugün havalimanımızın 200 milyonuncu yolcusunu uğurlamaktan gurur duyuyoruz. Havalimanımız 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın yeni evi olarak hizmete açıldı. Beş sene içerisinde 200 milyonuncu yolcuya ulaşmamız bizim için çok önemli. Burada şunu unutmamamız gerekir iki sene boyunca pandemi nedeniyle yolcularımızı taşıyamadık.
"Çok şanslı olduğumu düşünüyorum"
200 milyonuncu yolcu olan Malezya vatandaşı Carine Lee şöyle konuştu:
Çok şanslı olduğumu düşünüyorum bir çok insan arasından seçildiğim için. Çok mutluyum. Söyle bir şey beklemiyordum. İlk kez İstanbul Havalimanı’nda bulunuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Kültürünü ve yemeklerinden çok hoşlandım. Kapadokya ve Pamukkale, İstanbul, İzmir, Bodrum ve deniz kıyılarını gezdim. İnsanlar çok iyiydi bana çok arkadaşça davrandılar. Çok yakın zamanda tekrar Türkiye’ye gelmek istiyorum.