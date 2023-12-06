İstanbul için tehlike çanları! Japon deprem uzmanı Moriwaki'den açıklama Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depremi için, vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı.

ensonhaber.com

2 gün önce merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, büyük bir paniğe neden oldu.

Deprem, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedilirken, vatandaşlar can havliyle dışarı çıktı.

Uzun süre evlerine giremeyen vatandaşlar, İstanbul depremine dair duydukları korkuyu yeniden anımsamaya başladı.

Deprem sonrası uzmanlardan gelen uyarılar da artıyor. Bir uyarı ise Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi.

"Bu fay hattı uzun zamandır kırılmadı"

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan deprem uzmanı, İstanbul'da yaşayanları şu sözlerle uyardı;

Marmara'daki Kuzey Anadolu Fay Hattı 1939'da Erzincan, 1941'de Tokat depremleri ile domino taşı gibi geldi ve 99 depremi oldu. 1912'de de Çanakkale tarafında kırılma oldu. Arada boşluk var. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Düzce'den sonra kuzey kolu var, Adalar'ın güneyinde.



Güney kol ise Gemlik ve Bursa çizgisinde ilerliyor. Bu fay hattı uzun zamandır kırılmadı. O nedenle Marmara Bölgesi tamamen riskli durumda, tehlikeli. Kuzey kol İstanbul'a daha yakın olduğu için burada etkisi daha fazla olur.

"Büyük depremler aniden gelmiyor"

Bu depremin beklenen büyük İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Deprem Uzmanı Moriwaki şu yanıtı verdi:

Mesela Kahramanmaraş'ta 7.7'lik büyük deprem olmadan önce 4 ve 5 büyüklüklerinde depremler oluyordu, büyük depremin habercisiydi. Ama tek tek geliyorsa orada büyük deprem bekleniyor diyemiyoruz. Daha sık olmaya başlarsa büyük deprem yaklaştı diyebiliriz.



Genel olarak aniden gelmiyor çok büyük depremler. İstanbul'da da sarsıntılar sıklaşırsa; 5, 4, 3 şeklinde depremler olursa büyük depremi konuşabiliriz. Ancak kaçınılmaz olan büyük deprem yaklaşırken, asıl önemli olan nokta kentsel dönüşümü iyi bir şekilde yapmak olacaktır.

Kıbrıs, Hatay, Mersin ve Antalya'yı uyardı

Moriwaki, hangi illerde deprem beklendiğine de değinerek, "Kıbrıs, Hatay, Mersin ve Antalya ile deniz kenarı bölgelere dikkat. Tsunami için de dikkatli olmak gerekiyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de tsunami olabilir. O nedenle depremin ardından yükseğe gitmeli, denizden uzak durmalı insanlar." ifadelerini kullandı.