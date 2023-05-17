İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı FETÖ'nün TSK’daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve 1 ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele hız kesmeden sürüyor...

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, daha önce yakalanan örgüt itirafçılarından yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TSK içindeki yeni FETÖ üyelerini tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüte bağlı olarak eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan söz konusu şüphelilerin, FETÖ mensuplarınca başvurulan örgütün gizli haberleşme yöntemi olan "Ankesör/Büfe" telefonlarından ardışık aranmak suretiyle örgüt mensubu şahıslarla iletişim kurdukları, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapılmak suretiyle örgüt mensuplarını kamu görevlerine sızdırdıkları belirlendi.

19 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

Yapılan çalışmaların ardından aralarında TSK'da aktif olarak görülen 3 astsubay, 2 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman erbaş, 1 ihraç üsteğmen, 1 ihraç teğmen, 1 emekli olmuş astsubay, 1 istifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve 1 avukat olmak üzere toplam 19 FETÖ/PDY mensubu için savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul TEM Şubeye bağlı ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

15'i yakalandı

Baskınlarda aranan 19 FETÖ üyesinin 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, zanlıların üçünün yurt dışına firar ettiği, bir FETÖ üyesinin ise adresini değiştirdiği gerekçesi ile bulunamadığı kaydedildi.