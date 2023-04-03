İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonu: 79 gözaltı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, tapu müdürlüğünde yapılan işlemler kapsamında rüşvet aldıkları belirlenerek gözaltına alınan 79 şüpheliden 66'sı adliyeye sevk edildi.

AA

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor.

Yaşanan depremlerin ardından bilinçsiz ve kurallara uyulmadan yapılan evler binlerce can aldı.

Bu kapsamda diğer illerde de yapılan denetimler sıkılaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik çalışma yürüttü.

79 kişi farklı şehirlerde yakalandı

Ekipler, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik çalışmada, 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiğini belirledi.

Aralarında tapu müdürlüğü personeli ve aracı kişilerin de bulunduğu 79 kişi, 31 Mart'ta İstanbul merkezli Edirne ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Bu kapsamda gözaltına alınan 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 66'sı adliyeye sevk edildi.

Tarlayı arsaya çevirdiler

Soruşturma kapsamında, Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin tarlayı arsaya çevirme gibi usulsüz işlemler tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiğini belirleyen ekiplerin 10 aylık teknik ve fiziki takip yaptığı belirtildi.

Yürütülen çalışmada 50 kişilik özel ekibin görev yaptığı öğrenildi.