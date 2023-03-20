İstanbul sokaklarında CHP plakalı aracıyla turlayan gurbetçi Almanya'dan İstanbul'a gelen gurbetçi, özel plakasını CHP 1923 yaptırarak sokaklarda dolaştı.

Türkiye'de seçimlere iki aydan az bir süre kaldı.

Partiler, ittifaklarını güçlendirmek için görüşmelerini hızlandırdı.

6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini almak için Meclis'te, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

Bu günlerde siyasetin gündemi çok hızlı ilerlerken, seçim heyecanı da sokaklara yansıdı.

Her yere asılan parti bayrakları, bilboardlara verilen reklamlar ve tanıtımlar yayınlanmaya başladı.

Yollarda parti araçlarını görmeye alışık olduğumuz bu dönemde yurt dışından gelen bir lüks araç dikkat çekti.

Seçime hazırlık

İstanbul sokaklarında dolaşan gurbetçi, aracının plakasına partisini yazdırdı.

Yurda giriş yapan gurbetçilerin genellikle isim, memleket ve takım tercih ettiği bilinirdi. Plakasına 'CHP 1923' yazdıran gurbetçinin şimdiden seçim havasına girdiği aracından belli oldu.