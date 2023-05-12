İstanbul sokaklarında 'Yine Reis Yeniden Reis' stickerları

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Tarihi 14 Mayıs seçimi için nefesler tutuldu.
Pazar günü sandık milletin önüne geliyor...
Heyecan dorukta, kampanyalar hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenler son zamanlarda yaptıklarıyla sosyal medyada gündem oluyor..
Bunlara bir yenisi de İstanbul'da eklendi..
Sayıları 2 bini geçen gençler, 4 gün 4 gecedir İstanbul sokaklarını “Yine Reis Yeniden Reis” stickerlarıyla donatıyor.
Seçim gecesine kadar yapıştırmaya devam edecekler
Gazeteci Yakup Köse gençlerin, seçim gecesine kadar durmadan duraksamadan sokakları “Yine Reis Yeniden Reis” stickerlarıyla sokakları süsleyeceklerini söyledi.