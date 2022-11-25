Binlerce kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu TOKİ'de kura çekimleri devam ederken, "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusu gündeme getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kura çekiminin yapılacağı iller ve zamanı tek tek açıklanıyor.

İlk olarak Muş ve Kilis'te başlayan TOKİ kura çekimleri, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da devam edecek.

Bu kura çekimlerinin sonucunda ise 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

Bu kuraların çekimlerini duyan ve takip eden vatandaşlar, kendi yaşadıkları illerde ne zaman TOKİ kuralarının çekileceğini merak etmeye başladı.

Özellikle İstanbul'da yaşayan ve TOKİ'ye başvuran binlerce kişi, "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunu gümdemine aldı.

Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Başkanlığı tarafından İstanbul'daki kura çekimlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

TOKİ kura çekimleri Doğu illerinde devam ediyor ancak İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde ne zaman olacağı belli değil.

TOKİ İstanbul sosyal konut kuralarının, 28 Kasım tarihinden sonra belli olması ve yeni takvime göre duyurulması bekleniyor.



