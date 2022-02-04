İstanbul Valiliği, İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açtı

İBB'ye bağlı İSBAK A.Ş.'nin dijital yardım kampanyasının izinsiz başlatıldığını belirten İstanbul Valiliği, soruşturma açtıklarını duyurdu.

İstanbul Valiliği, İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. tarafından dijital yöntemle toplanan yardımı incelemeye aldı.

Yardım toplanmasıyla ilgili 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, hükmün gereğinin uygulanacağı belirtildi.

"AVM'LERDEN DİJİTAL YARDIM TOPLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM'ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir.





İZİN ALINMADIĞI ANLAŞILDI

Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

"YASAL İŞLEMLER DEVAM ETMEKTEDİR"

Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan "İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…" hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir." denildi.