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    İstanbul Valiliği'nden uyuşturucu açıklaması

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yoğun ve başarılı operasyonların sürdüğünü açıklayan valilik, 2022 Ekim ayı sonuna kadar 6.103 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.
    • 04.11.2022 - 13:22
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    İstanbul Valiliği'nden uyuşturucu açıklaması

    Türkiye, uyuşturucu belası ile mücadelesini canla başla sürdürüyor.

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan skandalda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Türk polisi ve jandarmasını hedef alarak 'uyuşturucu' iftirası atmıştı.

    Emniyet Teşkilatını uyuşturucu ticareti yaptığı iddialarıyla suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi gündemi sarsmıştı.

    Jandarma Genel Komutanlığı'nca Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunurken, devlet organlarının uyuşturucu ile mücadele hassasiyeti de gözler önüne serildi.

    İstanbul Valiliği'nden basın açıklaması

    Açıklamalar ve tepkiler art arda gelirken, İstanbul Valiliği de uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir basın açıklamasında bulundu.

    Bu güne kadar gerçekleştirilen operasyonları ve başarıları basın açıklamasında duyuran İstanbul Valiliği'nden şu ifadeler kullanıldı;

    "Kararlılık ve uyum içerisinde mücadele..."

    "İstanbul’da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelemiz, her alanda hız kesmeden güçlü bir şekilde devam etmektedir. Gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız, büyük bir kararlılık ve uyum içerisinde mücadele etmektedir.

    İstanbul Valiliği nden uyuşturucu açıklaması #1

    "Geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir"

    İstanbul’da Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Teşkilatımız, gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok önemli başarılar elde etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Ayrıca, sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte; gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir.

    42.442 operasyon gerçekleşti, 6.103 şüpheli tutuklandı

    ‘’Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir’’ anlayışıyla ilimizde; 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42.442 operasyonda toplam 61.612 şüpheli yakalanmış, 6.103 şüpheli ise tutuklanmıştır. Düzenlenen operasyonlarda, 841,6 kg eroin; 6.821 kg esrar; 739 kg kokain, 545,7 kg bonzai, 17,1 bonzai hammaddesi, 4.639,4 kg metamfetamin, 279,9 kg diğer uyuşturucu maddeler, 10.700 litre asetik anhidrit ve 22.375.082 adet ecstasy- captagon hap ele geçirilmiştir.

    Uyuşturucuyla mücadele konusunda üstün hizmet anlayışıyla ve mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan bütün ekiplerimize teşekkür ediyoruz. 2019 Yılından günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarımıza ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Uyuşturucu ile mücadele tablosu

    İstanbul Valiliği nden uyuşturucu açıklaması #2


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