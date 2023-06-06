İstanbul Valisi Davut Gül'ün 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma Darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında meydanda Sivaslılara seslenen İstanbul Valisi Davut Gül'ün konuşması, seneler sonra gündem oldu. Vali Gül’ün “Allah’ın izniyle bu bela bertaraf edilecek. Ama bertaraf edilmezse dediğiniz gibi ‘Ölmek var, dönmek yok’…” ifadeleri dikkat çekti.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristleri, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefledi.

Gözünü kan bürümüş örgüt üyeleri, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin 81 ilinde sokağa çıktı, darbe yapmaya kalkıştı.

Hainler, Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrulttu.

Ancak Türk milleti öyle bir bütünleşti ki, teröristler amacına ulaşamadı.

Bertaraf edildi

Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.

7 yıl sonra ortaya çıkan tarihi konuşma

Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşen darbe girişiminin yaşandığı gün, Sivas’ta görev yapan İstanbul Valisi Davut Gül, meydanda toplanan binlerce kişiye öyle bir konuşma yaptı ki, yıllar geçse bile hafızalara kazındı.

Vali Gül’ün konuşmasından bir kesit, 7 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Valisi, demokrasi zaferinin fitilini ateşleyen konuşmasında şunları söyledi:

‘Ölmek var, dönmek yok’