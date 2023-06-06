İstanbul Valisi Davut Gül'ün 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristleri, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefledi.
Gözünü kan bürümüş örgüt üyeleri, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin 81 ilinde sokağa çıktı, darbe yapmaya kalkıştı.
Hainler, Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrulttu.
Ancak Türk milleti öyle bir bütünleşti ki, teröristler amacına ulaşamadı.
Bertaraf edildi
Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.
7 yıl sonra ortaya çıkan tarihi konuşma
Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak düşen darbe girişiminin yaşandığı gün, Sivas’ta görev yapan İstanbul Valisi Davut Gül, meydanda toplanan binlerce kişiye öyle bir konuşma yaptı ki, yıllar geçse bile hafızalara kazındı.
Vali Gül’ün konuşmasından bir kesit, 7 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Valisi, demokrasi zaferinin fitilini ateşleyen konuşmasında şunları söyledi:
‘Ölmek var, dönmek yok’
Aziz Sivaslılar, ben Sivas Valisiyim. Şu anda demokrasimize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisindeki bir cunta tarafından müdahale edilmek isteniyor. Fakat burada bir emir komuta zinciri yok. Jandarma komutanımız, albayımız yanımda. Başsavcımız, belediye başkanımı, emniyet müdürümüz, milletvekillerimiz, biz görevimizin başındayız. Hükümet görevinin başında… Tek şey istiyorum sizden… Burada sabaha kadar duracaksınız. Allah’ın izniyle bu bela bertaraf edilecek. Ama bertaraf edilmezse dediğiniz gibi ‘Ölmek var, dönmek yok’…