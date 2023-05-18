İstanbul ve Ankara dahil 20 ilimize sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
AA & Ensonhaber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 ilimizi sarı kodla uyardı.

Yapılan açıklamaya göre perşembe günü İstanbul ve ile Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tokat ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara dahil 20 ilimize sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul ve Ankara dahil 20 ilimize sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul ve Ankara dahil 20 ilimize sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara Valiliği de uyardı

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısı paylaşıldı.

Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilen paylaşımda sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbul ve Ankara dahil 20 ilimize sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor