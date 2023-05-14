İstanbul ve Ankara'da zafer kutlamalarına ulaşım engeli Seçim zaferini İstanbul ve Ankara'da kutlamak isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyeleri'nin otobüs ve metrolarda ek sefer uzatmamasına tepki gösteriyor.

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Türkiye bugün liderini yeniden seçmek için sandık başına gitti.

Sabah 08.00 ile başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, akabinde sandıkların kapatılmasıyla oy sayımına geçildi.

Sandıkların 3'te 1'i açılırken çıkan sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı rakiplerine fark atarak önde götürüyor.

İmamoğlu ve Yavaş'tan sonuçlara itiraz

Sonuçlar için peş peşe açıklama yapan CHP'li İBB ve ABB Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, paylaşılan verilerde manipülasyon olduğunu iddia edip CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu belirterek, provokatif söylemlerde bulundu.

Metro seferleri uzatılmadı

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na gönül verenler zafer kutlamasına hazırlanırken, İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar ulaşım engeline takıldı.

Vatandaşların seferlerin uzatılma taleplerine rağmen İstanbul'da metro seferleri, gece saat 02.00'de Ankara'da ise 01.00'de sona erecek.