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    İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli

    İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi.
    • 11.12.2022 - 08:56
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    İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli

    İstanbul fırtınalı havanın etkisi altına girdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

    AA'nın haberine göre duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.

    İzmir'de seferler iptal edildi

    İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" sözleri kullanıldı.

    İstanbul ve İzmir de vapur seferlerine lodos engeli #1


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