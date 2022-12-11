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İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi.