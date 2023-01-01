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    İstanbul yeni yıl sabahına trafiksiz başladı

    İstanbul yeni yıl sabahına trafiksiz başladı

    Pazar gününe denk gelen yılının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.
    • 01.01.2023 - 09:43
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 10:24
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    Trafiğiyle sürücüleri ve yolda olan vatandaşları bıktıran İstanbul'da görmeye alışık olduğumuz yoğun trafik görüntüsü yaşanmadı.

    Gece geç saatlere kadar süren yeni yıl kutlamaları sonrasında megakent sabah saatlerine sessiz girdi.

    Hafta içi yüzde 80'leri bulan trafik yoğunluğu yılın ilk günü bomboş kaldı.

    Yoğunluk yüzde 6

    İHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, sabah saatleri itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 6 olarak ölçüldü.

    İstanbul yeni yıl sabahına trafiksiz başladı #1

    İstanbul yeni yıl sabahına trafiksiz başladı #2

    İstanbul yeni yıl sabahına trafiksiz başladı #3


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