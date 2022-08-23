İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini bildirdi. Zirvede Almanların olduğunu da ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerini her yıl olduğu gibi bu senede de milyonlarca kişi, ziyaret ediyor.

Birçok ilimiz ziyaretçilerine kendini hayran bırakırken İstanbul da turist yoğunluğunun yaşandığı kentler arasında yer alıyor.

8,5 milyon turist geldi

Milyonlarca kişinin hayran kaldığı Megakent'e, bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turist geldi.

Konuya ilişkin açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptı.

Kente gelenlerin 1,7 milyonu yabancı turist

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre medeniyetin baş tacı İstanbul'a temmuz ayında 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin geldiğini belirtti.

Zirvede Almanlar var

Bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini aktaran Yerlikaya, İstanbul'u ziyaret eden ilk üç ülkenin sırasıyla Almanya, Rusya ve ABD olduğunu ifade etti.

Vali Yerlikaya, "Dünya Şehri İstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul'a ait bir fotoğrafa da yer verdi.