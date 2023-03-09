İstanbul'a getirilen 1066 depremzedenin tedavisi sürüyor Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 18 bin 264 hastadan 1066 depremzedenin tedavisi devam ederken 17 bin 198'ü taburcu edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yaralanan binlerce depremzede, tedavileri için başka illere tahliye edildi.

Bu kapsamda İstanbul da önemli bir rol aldı.

Afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a da getirildi.

1066 depremzedenin tedavisi sürüyor

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 18 bin 264 hastadan 17 bin 198'i taburcu edilirken, 1066 depremzedenin tedavisi sürüyor.