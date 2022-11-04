İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji Marmara'yı işaret ederek tarih verdi! Kar yağışı hangi illere geliyor?

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji Marmara'yı işaret ederek tarih verdi! Kar yağışı hangi illere geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile kar yağışının ne zaman geleceği açıklandı. Peki İstanbul'a kar mı geliyor? Kar yağışı hangi illere gelecek?

Pek çok vatandaş kış aylarının yaklaşmasıyla beraber, kar yağışının ne zaman ve nerelerde gerçekleşeceğini merak ediyor. Bu sene kar yağıp yağmayacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son iş gününde yurt genelinde havanın nasıl olacağını duyurdu. Buna göre sağanak, kar ve sis beklenen iller de belli oldu.

İstanbul'a ne zaman kar gelecek?

Özellikle Doğu Karadeniz'i işaret eden Meteoroloji'nin duyurusu sonrası, uzman isimler de tarih verdi. Buna göre 8 Kasım'ı işaret eden hava durumu tahmincisi Kerem Ökten tarafından ülkenin batısında yer yer kar yağışlarının gerçekleşebileceği açıklandı.

Kasım ayının gelmesi ile beraber sıcaklıklar düşerken, yer yer sağanak ve kar yağışı etkili olmayı sürdürüdüyor. Bugün özellikle Doğu ve Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde yurdun farklı kesimlerinde de sağanak kendisini gösterecek.

"Marmara'da ay ortası kar yağma potansiyeli var"

Uzman isim Kerem Ökten, İstanbul ve Marmara bölgesi hakkında ise "Marmara'da ay ortası sert bir sistem ihtimali var. Kar yapabilecek potansiyelde" ifadelerini kullandı.

"8 Kasımdan itibaren Pastırma Yazı sona eriyor"

Meteoroloji ve uydu görüntülerini inceleyerek sosyal medya hesabı üzerinden sık sık uyarı paylaşımları yaptığı bilinen Kerem Ökten, yaptığı paylaşımda "8 Kasım'dan itibaren Pastırma Yazı sona eriyor. Özellikle ülkenin kuzeyi daha fazla olmak üzere soğuyacağız. Yağışlar da başlıyor. " ifadelerini kullandı.