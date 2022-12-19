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    İstanbul'a Meteoroloji'nin ardından Valilik uyarısı

    Sıcaklıkların sert düşüş göstermesi beklenen megakente, İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi. Valilik, İstanbullulara fırtına konusunda dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:21
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    İstanbul'a Meteoroloji'nin ardından Valilik uyarısı

    Yurt genelinde kara kış esintileri hissediliyor...

    Marmara Bölgesi'nde haftanın ilk günü itibari ile sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında düşmesi bekleniyor.

    Bir diğer yandan rüzgarın, pazartesi ve salı günü Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

    Meteorolojiden yapılan uyarıda bölgenin doğusunun özellikle yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur görülebilir.

    İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen soğuk hava, pazartesi günü 7-8 derece, salı 5-9 derece, çarşamba günü ise 7-11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

    İstanbul Valiliği uyardı

    Öte yandan İstanbul Valiliği de duruma yönelik uyarı mesajı yayınladı.

    Valilik, uyarısında şu ifadeleri kullandı;

    "#Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor."

    İstanbul a Meteoroloji nin ardından Valilik uyarısı #1

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