İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?

Yeni yıla kısa bir süre kala "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu merak ediliyor. Peki yılbaşında kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen açıklama...

Pek çok vatandaş yeni yıla kısa bir süre kala "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu merak ediyor. 2022 Aralık ayı ile beraber yılbaşında kar yağıp yağmayacağı araştırılmaya başladı. Yılbaşına sayılı günler kala hem İstanbullular hem de yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar hava durumunu sorguluyor.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yeni yıl yaklaşırken hava durumu yakından takip ediliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması için, İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini açıkladı.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit'ten ise hava durumu hakkında "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" açıklamasında bulundu.

Meteoroloji Uzmanı Macit "En ileri tahmin olarak da Çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da Pazar ve Çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok." dedi.