İstanbul'a yağmur yağışı trafiğe sebep oldu Megakent'te yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle yüzde 69'a ulaşan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.

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İstanbul'un kronikleşen sorunu haline gelen trafik Megakent denilince ilk akla gelenler arasında.

Çözülmeyen sorun haline gelen İstanbul trafiği sürücüleri canından bezdirdi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sabah saatlerinde mesai ve okula yetişme telaşı ile birleşti.

Trafik yüzde 69

Yağmur yağışı ardından kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.40 itibarıyla yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.

Caddelerde su birikintisi oluştu

Megakent'in bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, şehir içi trafikte yoğunluk meydana geldi.

Kentin Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.

Sağanak nedeniyle yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşatı.