İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yollar boş kaldı Megakent'te sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle azaldı.

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Megakent'in çözülmeyen en büyük sorunları arasında trafik geliyor...

Sabah saatlerinde iş ve okula yetişmek isteyen vatandaşları canından bezdiren İstanbul trafiği kronikleşen bir sorun haline geldi.

Binlerce vatandaşın sabah saatlerinde işe gitmeye çalıştığı Megakent'te az da olsa trafiğin boş olduğu manzaralar yaşanıyor.

Resmi tatil trafiğe yansıdı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması trafikte yüzleri güldürdü.

Megakent'te hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiği resmi tatil sayesinde rahatladı.

Trafik yüzde 6

Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 6 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı.

E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü.