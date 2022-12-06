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    İstanbul'da 16 günde 3 bin 200 düzensiz göçmen yakalandı

    Düzensiz göç ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, 3 bin 200 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
    • 06.12.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 11:44
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    İstanbul'da 16 günde 3 bin 200 düzensiz göçmen yakalandı

    Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor...

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘düzensiz göç ile mücadele’ çerçevesinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

    16 günde 3 bin 200 göçmen yakalandı

    Emniyet ekiplerince 21 Kasım ile 4 Aralık tarihlerini kapsayan 16 günlük zaman diliminde düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 3 bin 200 göçmen yakalandı.

    Sınır dışı edilecekler

    Polis tarafından yapılan operasyon ve uygulamalarda yakalanıp muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    İstanbul da 16 günde 3 bin 200 düzensiz göçmen yakalandı #1


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