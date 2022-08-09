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    İstanbul'da 2 gün yağış bekleniyor

    İBB Afet Koordinasyon Merkezi duyurusuna göre, Megakent'i çarşamba ve perşembe günü sağanak yağmur bekliyor. Uzmanlar, vatandaşları tedbir alması konusunda uyardı.
    • 09.08.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:14
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    İstanbul'da 2 gün yağış bekleniyor

    İstanbul'un belirli bölgelerinde saniyelik kendini gösteren yağışlar artacak...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulundu.

    Çarşamba ve perşembe günü yağışlara dikkat

    AKOM, vatandaşların çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

    "Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor"

    AKOM'un açıklamasında, "Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor." denildi.

    İstanbul da 2 gün yağış bekleniyor #1

    Yağış perşembe akşamına kadar sürecek

    Ayrıca yağışlı havanın, perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

    AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor.

    Yağışlar bazı bölgelerde normalin üzerinde olacak

    Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların, bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel.

    AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.


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