İstanbul'da 28 Nisan'da bazı yollar trafiğine kapanacak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu kapsamında bazı yolların kapanacağı belirtildi.

İHA

İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.

16 bin kişi, Tarihi Yarımada parkurunda "En Hızlı Yarı" sloganıyla start alacak.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Bazı yollar araç geçişine kapatılacak

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

Trafiğe kapanacak yollar

Saat 02.00’den etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar:

Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol Samatya varyant ile Yenikapı etkinlik alanı arası

Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant dönüşleri

Saat 04.30’dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar:

Ayvansaray Caddesi

Mürselpaşa Caddesi

Abdulezelpaşa Caddesi

Ragıpgümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası )

Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci istikameti

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci ışıklar arası )

Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi’ne katılım

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil Kennedy Caddesi katılım

Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Namık kemal varyant arası

Avrasya Tüneli acil çıkışlarının maraton sonuna kadar trafiğe kapalı olacağı açıklandı.

Toplu taşıma ile ilgili açıklama yapıldı

Ulaşım araçlarıyla ilgili yapılan açıklamada, Sirkeci arabalı vapur seferlerinin 06.00-13.30 arası durdurulacağı bildirildi.

Beyazıt ve Kabataş tramvay seferlerinin geliş-gidiş olarak 07.00-13.30 arası seferleri durdurulurken, parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü saat 07.00 itibariyle sefer düzenlemeyecek.

Kapanan yollara alternatif güzergahlar

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

Küçük Langa Aralığı Caddesi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)