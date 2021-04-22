Ülke genelinde saat 19.00’dan itibaren uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine üzerine, bu hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

İstanbul'da 3 günlük sokak kısıtlaması öncesi ana yollar ve caddelerde trafik yoğunluşu yaşanmaya başladı.

DURAKLARDA DA YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

TEM otoyolu ile D-100 karayolu ve bağlantı yollarında trafikte çift yönlü yoğunluk yaşanırken, otobüs duraklarında, metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında insan kalabalığı dikkati çekti.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Avrupa yakasında Haliç, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde D-100 karayolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karayolun Merter, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar istikametindeki araç yoğunluğu Büyükçekmece'ye kadar ulaşıyor.

TEM otoyolu Edirne istikametinde de Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da trafik yoğun olurken, Ankara istikametinde ise Kağıthane'den başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde akıcı olarak ilerliyor.

Anadolu yakasında D-100 karayolu Acıbadem, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe ile TEM otoyolu Ataşehir mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. Anadolu yakasındaki trafik nedeniyle Avrasya Tüneli'nde kontrollü geçiş yapılması araç yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

HARİTA YÜZDE 76'LARA ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 17.44'te kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak kaydedildi.