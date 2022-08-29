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    İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü

    İstanbul'da bulunan birçok gökdelen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bayraklarla donatıldı. Türk bayraklarıyla donatılan binalar havadan görüntülendi.
    • 29.08.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:52
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    İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'daki birçok gökdelen Türk bayraklarıyla donatıldı.

    Yüksek katlı binalar adeta kırmızı-beyaza boyandı.

    Gökdelenlerin oluşturduğu manzara, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

    Binalar havadan görüntülendi

    İHA'nın haberine göre; ortaya çıkan muhteşem manzara drone ile görüntülendi.

    İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü ViDEO

    İstanbul da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü #1


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