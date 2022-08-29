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- İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü
İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü
İstanbul'da bulunan birçok gökdelen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bayraklarla donatıldı. Türk bayraklarıyla donatılan binalar havadan görüntülendi.
- 29.08.2022 - 16:29
- Güncelleme : 29.08.2022 - 16:52
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'daki birçok gökdelen Türk bayraklarıyla donatıldı.
Yüksek katlı binalar adeta kırmızı-beyaza boyandı.
Gökdelenlerin oluşturduğu manzara, vatandaşların büyük beğenisini topladı.
Binalar havadan görüntülendi
İHA'nın haberine göre; ortaya çıkan muhteşem manzara drone ile görüntülendi.
İstanbul'da 30 Ağustos coşkusu: Gökdelenler kırmızı beyaza büründü ViDEO