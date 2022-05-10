Şahmeran 34 projesi ile 3 ay boyunca İstanbulluların görebileceği şahmeran heykelleri, düzenlenecek müzayede ile satılarak, kız çocukların eğitiminde kullanılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni ve uzun süreli bir heykel projesine başladı.

İBB, 'Şahmeran 34' sergisini Beyoğlu'nda bulunan Haliç Tersanesi'nde düzenlenen programla tanıttı.

Bu etkinlikte 34 sanatçının bir araya gelerek hazırladığı eserlerin kentin 34 noktasında sergileneceği açıklandı.

3 ay boyunca sergilenecek

'Şahmeran 34' te yer alan eserler Mecidiyeköy ve Taksim Meydanı ile Bağdat Caddesi gibi şehrin simge noktalarında 13 Mayıs -13 Ağustos arası İstanbullularla buluşacak.

İstanbul'da 34 noktaya 34 şahmeran heykeli yerleştirilecek VİDEO

34 sanatçı yorumladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Artpublik iş birliği ile düzenlenen serginin küratörlüğünü Marcus Graf üstleniyor. Heykeltıraş Ayla Turan tarafından çağdaş formda tasarlanan Şahmeran'ı 34 sanatçı kendi tarzlarıyla yorumladı ve ortaya 34 farklı heykel çıktı. Ayrıca her heykel tasarımcısının verdiği ismi taşıyor.

Müzayedede satılacak

Şahmeran heykelleri sergi sürelerinin ardından eylül ayında İstanbul Vakfı'nın 'Büyüt Hayallerini' projesi yararına düzenlenecek müzayedede satılacak. Elde edilecek gelirin bir kısmı kız çocukları için eğitim bursu olacak.

'Şahmeran 34' sergisi hakkında bilgi veren serginin küratörü Marcus Graf, "Bu toprakları ait binlerce sene önce yazılmış bir hikaye şahmeran. Bir mit. Benim iki çocuğum var, çocuklarım hikaye bilemiyor.

Şahmeran'ın hikayesini ve bu hikayedeki önemli kavramları iyileştirmek, inanmak, güvenmek, ihanet ve yeniden inanmak gibi kavramların üzerinde durması nedeniyle eski bir mit olmasına rağmen aslında oldukça güncel bir konu. Bu bağlamda aslında şahmeranı yeniden bu sokaklara taşıyoruz ve inanıyorum ki, bazı kişiler yeniden tanışıyorlar. Bazıları ise ilk defa bu hikaye ile tanışıyorlar" diye konuştu.

"Burada 34 çağdaş sanatçının eserlerini göreceksiniz" diyen Graf, "Bu eserleri Ayla Turan'ın yarattığı heykel üzerinden çalıştılar. Bu projede çağdaş sanatın zenginliğini çeşitliliğini anlatıyor. Bir tarafta daha geleneksel yaklaşımları çizim, resim.

Aynı zamanda sokak sanatı, neon, kavramsal yaklaşımlar, bazıları eleştirel yapıya sahip. Bu çeşitliliği yansıtıyoruz. Peki nerede yansıtıyoruz? Kamusal alana ya da ortak alana sanatı taşımadan biz insanlara ulamıyoruz" dedi.





