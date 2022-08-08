İstanbul'da 38 yaşındaki kadın, kalan tek yumurtasıyla anne oldu

Doktora başvuran kadın, menopoza gireceğini öğrenince tek kalan yumurtasıyla tüp bebek denedi. Annelik hayallerinin sona erdiğini düşünen kadın, olumlu tedavi sonucu kızını kucağına aldı.

İstanbul'da 2019 yılında dünyaevine giren Birgül- Davut çifti, doğal yollarla bebek sahibi olmak isterken hayal kırıklığına uğradı.

Elde edilen iki gebeliği düşükle sonuçlanan Birgül Erden, kayıplarının ardından doktora başvurdu.

38 yaşındaki Birgül Erden, menopoza girmek üzere olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan çift, tek çare olan tüp bebek tedavisine başladı.

Son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi ve transferin ardından Erden çiftine müjdeli haber verildi.

"Asla çocuğum olmaz diye düşünüyordum"

Geçtiğimiz günlerde kızları “Aygüneş”e kavuşan anne Birgül Erden, “Menopoza girmek üzere olduğumu öğrendiğimde asla çocuğum olmaz diye düşündüm. Çevremde hamile olan kadınları görünce saatlerce ağlıyordum. Çok şükür ki tek kalan yumurtam ile kızımız dünyaya geldi. O bizim son şansımızdı. Annelik çok güzel bir duyguymuş. Dilerim ki isteyen herkes bu duyguyu tatsın.” şeklinde konuştu.

Tek yumurtadan embriyo elde edildi

Prof. Dr. Remzi Abalı’nın kapısını çalan çift muayene edildi ve yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisinde başlandı.

Kişiye özel uygulanan tedavi yaklaşımıyla son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi. Transferin ardından hamilelik haberini alan çiftin kızları Aygüneş, mayıs ayında dünyaya gözlerini açtı.

"Aygüneş evimize güneş gibi doğdu"

Anne Birgül Erden, “Menopoza girmek üzere olduğumu duyunca inanamadım, sonrasında çocuğum olmayacak fikrine kendimi alıştırdım. Tek yumurtam ile son şansımızı değerlendirmiş olduk. Acaba yine düşük yapar mıyım diye endişelendim ama doktorumuz tüm süreç boyunca yanımızdaydı ve çok sağlıklı bir hamilelik geçirdim. Çok şükür sonunda da kızımıza sağlıkla kavuştuk. Aygüneş evimize güneş gibi doğdu. Annelik muhteşem bir duyguymu.ş” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Remzi Abalı, uygulanan tedaviye dair detayları şu sözlerle aktardı:

"İlk denememizde pozitif sonuca ulaştık"

“İki defa yaşadığı düşük, ileri yaş ve azalmış yumurta rezervi ile başvuran çiftimize öncelikle detaylı bir değerlendirme yaptık. Yumurta kalitesini artırmak için doğru beslenme, kaliteli uyku ve sağlıklı yaşam tarzı önerilerini sunduk. Ardından vakit kaybetmeden doğru bir zamanlamayla tüp bebek tedavisine başladık. Kaliteli bir yumurta elde ettik ve kaliteli bir embriyo oluşturduk. İlk denememizde pozitif sonuca ulaştık ve sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından çiftimiz kızları Aygüneş’i kucağına aldı."

"Kadınların 35 yaşından sonra yumurta sayısı azalmaya başlar"

"Kadınların 35 yaşından sonra yumurta sayısı ve kalitesi ciddi oranda azalmaya başlar. Genetik ve çevresel bazı faktörlere bağlı olarak bu değerlerin daha genç yaşlarda da azalarak erken menopoz sürecini başlattığı bilinmektedi.r” diyen Prof. Dr. Remzi Abalı, “Yumurtalık rezervinin azalmasının en önemli nedeni yaşın ilerlemiş olmasıdır. Yaşın yanı sıra yumurtalıkla ilgili operasyonlar, radyoterapi ve kemoterapi, sigara-alkol tüketimi, çikolata kisti varlığı, fazla kiloya bağlı obezite ve Turner sendromu yumurta sayısı ve kalitesinin azalmasında etkin rol oynar.

"Rezervi azalan kadınların tüp bebek ile çocuk sahibi olması mümkün"

Günümüzde ultrasonografi ile yumurtalıkların değerlendirmesi ve kanda Anti Mullerian Hormon (AMH) düzeyinin belirlenmesi en doğru sonucu vermektedir. Yumurta rezervi azalan kadınlarda doğal yollarla gebelik oluşmuyorsa tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmaları mümkündür. Bu problemi yaşayan kadınlarda birden fazla yumurta toplama işlemi gerekebilir. Tüp bebek tedavisinin deneyimli hekimler tarafından yapılması da başarı için oldukça önemlidir.” şeklinde konuştu.