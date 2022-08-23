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    İstanbul'da 4 gün yağış bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklanan verilere göre mega kentte çarşamba gününden cumartesi gününe kadar yağış bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 16:21
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    İstanbul'da 4 gün yağış bekleniyor

    Yaz aylarının kavurucu sıcakları, İstanbul'da yerini yağışa bırakıyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre, mega kent İstanbul'da yarından itibaren cumartesi gününe kadar yağış etkili olacak.

    Hava sıcaklığının ise 4 günde, 28 dereceye kadar düşeceği gözlemleniyor.

    Yayınlanan 5 günlük hava durumu verilerine göre ise yurdun batısında da yarından itibaren yağış etkili olacak.

    Sağanak yağış beklenen bölgeler

    Yurdun Marmara ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul da 4 gün yağış bekleniyor #1


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