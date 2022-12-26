Esenler’de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına tüm Türkiye’de devam ediyor. İstanbul’da 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 93 bin bağımsız birimin de kentsel dönüşüm süreci sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2012 yılında İstanbul’un Esenler ilçesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Murat Kurum’un, 2019 yılında 21 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonrasında 81 ile kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanması yönünde genelge gönderdiği hatırlatıldığı Bakanlık açıklamasında, kentsel dönüşümün merkezi olan İstanbul’da afetlere karşı sağlam yapılar ve yaşanabilir kentsel mekânlar oluşturabilmek amacıyla çalışmaların kapsamlı ve hızlı bir şekilde 39 ilçede devam ettiği belirtildi.

“İstanbul’da 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı”

Bakanlık, 10 yıllık süreçte, belediyeler ve özel sektörle beraber İstanbul’da 695 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını açıklarken 93 bin bağımsız birimin de kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul’un ilçelerinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

“Pendik Orta ve Dumlupınar Mahallesinde 2 bin 27 bağımsız birimin tahliye ve yıkım sürecini tamamlandı.

Kartal Orhantepe Mahallesinde tahliye ve yıkım sürecini tamamlanarak inşaatına başlanan 1295 bağımsız birimden ve 130 bağımsız birim teslim edildi. 73 bağımsız birim, ocak ayında teslim edilecek. 1092 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

Maltepe Atışokulu Mahallesinde 446 bağımsız birimin tahliyesi tamamlandı, yakın zamanda yıkılacak.

Beykoz Tokatköy Mahallesinde 823 ve Ataşehir Yukarı Dudullu Mahallesinde ise 1563 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde yıkılarak inşaatına başlanan 10 bin 765 bağımsız birimden 1648’i teslim edildi.

Üsküdar Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Ferah ve Bulgurlu mahallelerinde yıkılarak inşaatına başlanan 3 bin 821 bağımsız birimden 551’ teslim edildi. 2 bin 620 bağımsız birimin inşaatı devam ederken 650 bağımsız birim ihale aşamasında.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesinde 615 ve Beyoğlu Okmeydanı Mahallesinde ise 939 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Eyüp Sultan İslambey Mahallesinde 653 bağımsız birimin yıkımı devam ediyor.

Güngören Tozkoparan ve Genç Osman mahallelerinde yıkılarak inşaatına başlanan 1770 bağımsız birimden 144’i teslim edildi. 1626 bağımsız birimin inşaatı devam ederken 590 bağımsız birimin kurası çekildi.

Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesinde 745 bağımsız birim teslim aşamasında.

Zeytinburnu Telsiz, Beştelsiz ve Merkezefendi mahallelerinde 1113 bağımsız birim yıkılarak inşaatına başlandı.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesinde 285 bağımsız birim uzlaşma aşamasında.

Esenler Askeri Alanda yıkılarak inşaatına başlanan 60 bin bağımsız birimden 2 bin 110’u teslim edildi. 4 bin 860 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.”

Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecinin başladığı ancak vatandaşların bazı sıkıntılarla karşılaştığı belirtilen açıklamada, “Hak sahipleri ile uzlaşma süreçlerinin tamamlanamaması ve yüklenici firmaların yapım faaliyetlerine başlamaması gibi sebeplerle kentsel dönüşüm uygulamalarında aksaklıklar meydana geldi.” ifadelerine yer verildi.

“Gaziosmanpaşa’da 5 bin 375 bağımsız birimin dönüşüm süreci TOKİ ile koordineli bir şekilde yürütülüyor”

Bakan Murat Kurum’un talimatları ile sürecin devamlılığını sağlamak adına çalışmaların sürdüğü vurgulanan açıklamada, “Gaziosmanpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan riskli alanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentsel yerleşmeler oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek üzere Bakanlığımız, 2019 yılı itibariyle kentsel dönüşüm sürecine dâhil olmuştur. 4 mahalle 5 alt bölgede 5 bin 265 konut, 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin dönüşüm sürecini TOKİ’miz ile koordineli bir şekilde yürütmekteyiz.” denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgiler paylaşıldı:

“Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap ve Sarıgöl Mahallesi 1. Etapta (12B); 1040 konut 41 ticaret olmak üzere toplam 1081 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Bağlarbaşı Mahallesi 1. Etapta (7B); 813 konut 29 ticaret olmak üzere toplam 842 bağımsız birimin inşaatlar tamamlanmış olup, Ocak 2023’te teslim edilecektir.

Bağlarbaşı Mahallesi 2. Etapta (7A); 926 konut 1 ticaret olmak üzere toplam 927 bağımsız birimin inşaatı devam etmektedir.

Sarıgöl Mahallesi 2. Etap (12C), Yenimahalle(9A) ve Yıldıztabya Mahallesi 2. Etapta; 1821 konut 39 ticaret olmak üzere toplam 1860 bağımsız birimin ihale süreci tamamlanmış inşaat sürecine başlanılmıştır.

Yıldıztabya Mahallesi 3. Etapta (6B); 665 adet konutun projelendirme süreci tamamlanmış olup kısa sürede ihale sürecimizi TOKİ eliyle tamamlayarak inşaat sürecini başlatmış olacağız.”





“Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm noktasında hızlı bir dönüşüm süreci yürütülüyor”

Gaziosmanpaşa’daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse ise, “Şu an bulunduğumuz Gaziosmanpaşa’da bu noktada kentsel dönüşüm noktasında hızlı bir dönüşüm sürecinin yürütüldüğü bir alan içerisindeyiz. Gaziosmanpaşa’da yaklaşık 4 mahallemizde 5 alt bölgede toplam 5 bin 375 bağımsız birimli kentsel dönüşüm sürecimiz bakanlığımız eliyle yürütülmekte. Gaziosmanpaşa’da vatandaşlarımız daha önce özel sektör eliyle dönüşüm süreci yürütmekteydi. Fakat vatandaşlarımızın netice alması veya güvenli konutları elde etmesi noktasında büyük bir sıkıntılar yaşanmıştı. Sayın Bakanımızın talimatları ile sürece 2019 yılında dâhil olduk. Geldiğimiz noktada 5 bin 375 bağımsız birimlik kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak üzereyiz.” diye konuştu.

“Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından belediyelerimizle birlikte süreci yönetmektedir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları ile sürece dâhil olduklarını belirten Köse, “İstanbul’un bütününde de hızlı bir şekilde Bakanlığımız eliyle kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülmekte. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından da kapsamlı bir şekilde Bakanlığımız süreç içerisinde belediyelerimizle birlikte süreci yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.