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    İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak

    İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak

    Hayatı durma noktasına getiren kar yağışının akşam 18.00 itibarıyla daha da yoğunlaşması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 12:36
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    Ülke genelinde hakim olan soğuk ve kar yağışlı havalar, olumsuzluklara neden oldu.

    İstanbul'da dün, hayat durma noktasında geldi.

    Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda binlerce vatandaş mağdur olurken, araçlar mahsur kaldı.

    AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK ARTACAK

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'daki kar yağışının 3 gün daha etkisini sürdüreceği aktarılırken, bu akşam saatlerinde tekrar yoğun bir kar yağışı beklendiği de açıklandı.

    İstanbul da akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak #1

    18.00'DEN SONRA KAR ŞİDDETLENECEK

    Saat 18.00'den itibaren kar yağışının artacağı yönünde yapılan açıklamaların beraberinde, vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda uyarı yapıldı.

    İstanbul da akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak #2

    İstanbul da akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak #3

    İstanbul da akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak #4

    İstanbul da akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak #5


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