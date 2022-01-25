İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak

Hayatı durma noktasına getiren kar yağışının akşam 18.00 itibarıyla daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Ülke genelinde hakim olan soğuk ve kar yağışlı havalar, olumsuzluklara neden oldu.

İstanbul'da dün, hayat durma noktasında geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda binlerce vatandaş mağdur olurken, araçlar mahsur kaldı.

AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK ARTACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'daki kar yağışının 3 gün daha etkisini sürdüreceği aktarılırken, bu akşam saatlerinde tekrar yoğun bir kar yağışı beklendiği de açıklandı.

18.00'DEN SONRA KAR ŞİDDETLENECEK

Saat 18.00'den itibaren kar yağışının artacağı yönünde yapılan açıklamaların beraberinde, vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda uyarı yapıldı.