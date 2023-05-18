İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 75'in üstüne çıktı Megakentte gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışın ardından, akşam saatlerinde okul ve mesai çıkışı trafikte yoğunluk oluşturdu.

DHA

İstanbul'un kronik sorunu haline gelen trafik gün geçtikçe vatandaşları canından bezdiriyor.

Mesai saatlerinde ve iş çıkışlarında yaşanan trafik İstanbuluların çilesi haline geldi.

Yağmurun başlamasıyla birlikte kentte trafik durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan yağmur yağışı ve şehrin bazı noktalarında yaşanan kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Trafik çift yönlü tıkandı

İş ve okulundan çıkan vatandaşlar evlerine giderken trafiğe takıldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii’nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Yüzde 78 seviyelerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 17:40 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 83'e ulaşırken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 seviyesinde olduğu görüldü.