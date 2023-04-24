İstanbul'da ara tatil ve bayram sonrası haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor Eğitim ve öğretim yılının son ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

ensonhaber.com Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili bugün sona erdi. Soluğu şehir dışında alanlar, dün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'a girişlerde trafik yoğunluğu oluşturdu. Bugün ise Megakent'te haftanın ilk iş günü yoğunluğu yaşandı. Trafik durma noktasına geldi Araçlar, Cevizlibağ, Yenibosna ve Halıcıoğlu’nda D-100 Kara Yolu'nda ilerlerken zaman zaman durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise saat 08.00 sıralarında trafik yüzde 60'a ulaştı. Yollar kilitlendi Servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından yollar adeta kilitlendi. Köprülerde ise trafiğin akıcı olduğu görüldü. Öte yandan toplu ulaşım araçları ve duraklardaki insan yoğunluğu da dikkat çekti.