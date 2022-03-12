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    İstanbul'da araçlar kar yağışı sonrası yolda kaldı

    Kar yağışı nedeniyle buzlanan yollarda otobüsler kaydı, otomobiller mahsur kaldı. Vatandaşlar zorlu anlarda çareyi kendi yöntemleriyle buldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 12:56
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    İstanbul'da araçlar kar yağışı sonrası yolda kaldı

    Mart ayında yağan kar yağışı, tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor.

    Yolların kayganlaşmasıyla birlikte kazalar yaşanırken, zorlu hava şartlarıyla mücadele İstanbul'un ve yurdun dört bir noktasında sürüyor.

    ARAÇLAR YOLDA KALDI, ZOR ANLAR YAŞANDI

    Son olarak Sarıyer'de aralarında otobüslerin de olduğu çok sayıya araç yolda kaldı.

    Zor anlar yaşayan sürücülere yayalar ve yolcular yardım etti.

    Rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi

    OTOBÜSÜN ALTINA HALI SERİLDİ

    Öte yandan Küçükköy semtinden Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsü, kar nedeniyle rampada mahsur kaldı.

    Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken otobüsün yolcuları, çevredeki vatandaşların getirdiği halıyı aracın ön tekerleklerinin altına sererek otobüsü bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.

    İstanbul da araçlar kar yağışı sonrası yolda kaldı #1

    İstanbul da araçlar kar yağışı sonrası yolda kaldı #2

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