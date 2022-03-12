İstanbul'da araçlar kar yağışı sonrası yolda kaldı

Kar yağışı nedeniyle buzlanan yollarda otobüsler kaydı, otomobiller mahsur kaldı. Vatandaşlar zorlu anlarda çareyi kendi yöntemleriyle buldu.

Mart ayında yağan kar yağışı, tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor.

Yolların kayganlaşmasıyla birlikte kazalar yaşanırken, zorlu hava şartlarıyla mücadele İstanbul'un ve yurdun dört bir noktasında sürüyor.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, ZOR ANLAR YAŞANDI

Son olarak Sarıyer'de aralarında otobüslerin de olduğu çok sayıya araç yolda kaldı.

Zor anlar yaşayan sürücülere yayalar ve yolcular yardım etti.

Rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi

OTOBÜSÜN ALTINA HALI SERİLDİ

Öte yandan Küçükköy semtinden Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsü, kar nedeniyle rampada mahsur kaldı.

Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken otobüsün yolcuları, çevredeki vatandaşların getirdiği halıyı aracın ön tekerleklerinin altına sererek otobüsü bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.