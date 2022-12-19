İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki güvenlik güçlerinin sis bombası arasında zorlu eğitimi yoğun ilgi gördü. Atlı polis, "Vatandaşlar bizi görünce daha güvende hissediyorlar" dedi.

4 yıldır İstanbul'da görev yapan atlı polisler, vatandaşların adeta gözbebeği oldu.

Megakent'in 39 ilçesindeki meydan ve parklarını koruyan atlı birlikler, zorlu bir eğitimden geçiyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında görev yapmaya başlayan Atlı Polis Grup Amirliği, tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat gerçeği aratmadı

3'ü kadın 12 personelin görev yaptığı birlikte düzenlenen tatbikatlarla atlarını toplumsal olaylara müdahalede her an göreve hazır bekleten güvenlik güçlerinin eğitimi gerçeği aratmadı.

Sultangazi’de gerçekleştirilen tatbikattan nefes kesen kareler yoğun ilgi gördü.

İstanbul’da atlı polislerin tatbikatı hayran bıraktı ViDEO

Ani seslere ürkmemeleri sağlanıyor

Sis ve ses bombalarının atıldığı tatbikatta, atların toplumsal olaylara alışmaları ani seslere ürkmemeleri sağlanıyor.

Atlı birliklerin dört nala koştuğu görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İHA'nın aktarımına göre; İngiliz, Macar, Bulgar ve İspanyol gibi farklı ırklardan atlar görev yapıyor. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan atların hepsinin pasaportları, çipleri ve kendi isimleri mevcut.

"Vatandaşımızın gözünde çok iyi bir izlenim bırakıyor"

2018 yılından bu yana atlı polislerin görevde olduğunu dile getiren Atlı Polis Grup Amiri Komiser Ferda Berk Şardan, “Bünyemizde görevli 9 atımız, 12 binici personelimiz bulunuyor. Bunların 9 tanesi erkek 3 tanesi kadın personelimiz olarak görev yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş’ın talimatları doğrultusunda atlarımızı sürekli parklar, meydanlar ve millet bahçeleri gibi birçok farklı bölgelerde göreve çıkartıyoruz. Atlarımızı 1 yılda yaklaşık 235 kere farklı göreve çıkartmışız. İstanbul’da 39 ilçemizin her noktasında görevlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atlı polislerimiz vatandaşımızın gözünde çok iyi bir izlenim bırakıyor. Meydanlarda yerli ve yabancı turistlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz.” diye konuştu.

"Bizi görünce daha güvende hissediyorlar"

Atlı polis olarak 2 yıldır görev yaptığını ifade eden Fatma Zehra Er, “Atlı polis olabilmek için 4 aylık sıkı bir eğitimden geçtik. Atları tanımayı onlarla anlaşabilmeyi ve nasıl görev yapabileceğimizi öğrendik. Ata binmek çok güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Ata bindiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz. Atlar geçekten çok duygusal hayvanlar. Bu yüzden polislik mesleğimiz içinde atlı birliklerde olmak benim için çok farklı bir yerdedir. Her gören atları gelip sevmek onlarla fotoğraf çektirmek istiyor. Vatandaşlar bizi görünce kendilerini daha güvende hissediyorlar. Vatandaşlarımız kadın olarak atlı polislerimizi görünce daha çok yakışıyorsunuz diyorlar ve fotoğraf çektirmek istiyorlar.” dedi.

"4 aylık bir eğitim daha alarak atlı polis oluyoruz"

Atlı polisler birliğinde 3 yıldır görev yaptığını belirten Seda Çimen, “Polis olduktan sonra 4 aylık bir eğitim daha alarak atlı polis oluyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 3 kadın personelimiz bulunuyor. Kadın ve atlı polis gören vatandaşlar bizleri çok destekliyor bazıları alkışlıyor hatta bunları görmek bizi çok motive ediyor. Bu işi severek yaptığımız için birlikte göreve gittiğimiz atlarımız ile çok daha iyi bir bağ sağlıyoruz. Kızdıklarında veya mutlu olduklarında daha iyi anlayabiliyoruz. Atlarla göreve gitmek bana çok huzur veriyor.” diye konuştu.