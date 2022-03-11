İstanbul'da AVM'ler 12.00 ile 19.00 saatleri arasında çalışacak

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren açılacağını, 19.00'da ise kapanacağını duyurdu.

İstanbul'da dün, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı gece de devam etti.

Zorlu hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alındı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

"AVM'LER 12.00'DE AÇILIP, 19.00'DE KAPANACAK"

Avdagiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır."



