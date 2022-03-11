İstanbul'da AVM'ler bugün kaçta kapanacak? 11 Mart Cuma AVM kapanış saati..

İstanbul'da kar nedeniyle alışveriş merkezleri erken kapanacak. Peki AVM'ler kaça kadar açık, saat kaçta kapanacak? İşte 11 Mart Cuma AVM kapanış saati...

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor...

Aybar kar fırtınasına teslim olan megakent beyaza büründü, Valilik tedbirleri sıraladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya son dakika açıklaması yaparak İstanbul'a girişe izin verilmeyeceğini duyurduktan sonra AVM’ler ile ilgili de bir karar geldi.

AVM çalışanları ve müşteriler, saat kaçta kapanacağını merak ediyor.

Peki, AVM’ler bugün erken mi kapanacak? AVM’ler kaçta kapanıyor? İşte 11 Mart Cuma AVM kapanış saati…

11 MART CUMA AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün 19.00'da kapanacak.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twiiter hesabındaki açıklamasında "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır" dedi.