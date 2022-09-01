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    İstanbul'da Ayamama Deresi kırmızı akınca bakanlık harekete geçti

    İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nin kırmızı renkte akması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı.
    • 01.09.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:59
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    İstanbul'da Ayamama Deresi kırmızı akınca bakanlık harekete geçti

    İstanbul'da Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, kırmızı renkte akmaya başladı.

    Daha önce de yeşil ve mavi renkte aktığı için gündeme gelen derede, sudaki renk değişiminin kaçak atıklardan kaynaklandığı değerlendiriliyordu.

    Bakanlık incelemeye gitti

    Son olarak derenin kırmızı renkte akması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelere başladı.

    İstanbul'da Ayamama Deresi kırmızı akınca bakanlık harekete geçti VİDEO

    Numune alındı

    Ekipler arıtma tesisi çıkışından Ayamama Deresi'ne deşarj edilen atık sularından, analiz yapılmak üzere numune aldı.

    DHA'nın aktardığına göre alınan numunelerin analiz sonuçlarında standartlara aykırı bir durum olması halinde, İSKİ'ye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

    İstanbul da Ayamama Deresi kırmızı akınca bakanlık harekete geçti #1

    İstanbul da Ayamama Deresi kırmızı akınca bakanlık harekete geçti #2

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    İstanbul da Ayamama Deresi kırmızı akınca bakanlık harekete geçti #4

    İstanbul da Ayamama Deresi kırmızı akınca bakanlık harekete geçti #5


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