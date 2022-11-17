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    İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik 

    Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.
    • 17.11.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:55
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    İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik 

    İstanbul'un en eski hastanelerinden Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşlı bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

    Hastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos, ifadesinde olay sebebi ile şikâyetçi olmadığını söylerken 'Mala zarar verme' suçuyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

    Takipsizlik verildi

    Savcılık, şikayetçi olmaması sebebi ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

    İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı

    Suç unsuruna rastlanılamadı

    Kararda, itfaiye raporuna göre yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği, olay yeri inceleme raporuna göre ise bulgu olabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde ve plastik bidona rastlanılmadığının tespit edildiği belirtildi.

    Atılı suçun şikâyete tabi olduğu ancak olay sebebiyle şikâyetçi olunmadığından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

    İstanbul da Balıklı Rum Hastanesi nde çıkan yangına takipsizlik  #1

    İstanbul da Balıklı Rum Hastanesi nde çıkan yangına takipsizlik  #2

    İstanbul da Balıklı Rum Hastanesi nde çıkan yangına takipsizlik  #3

    İstanbul da Balıklı Rum Hastanesi nde çıkan yangına takipsizlik  #4

    İstanbul da Balıklı Rum Hastanesi nde çıkan yangına takipsizlik  #5


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